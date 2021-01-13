Адвокат Ефремова рассказал, как тому живется в колонии

Москва, 13 января. Колония, где содержится актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, является одной из лучших в России. Как сотрудники, так и заключенные — очень вежливые и приветливые, рассказал адвокат заслуженного артиста РФ Петр Хархорин.

В интервью порталу Sobesednik.ru Хархорин рассказал, что навестил своего подзащитного перед Новым годом.

«Все у него нормально, что приняли его в колонии хорошо. На работу уже определили, но он просил нас не распространяться о том, чем конкретно занимается. Он хочет, чтобы вокруг него было как можно меньше шумихи», — сообщил юрист.

Из близких, по данным адвоката, к артисту пока никто не приезжал. После того как в начале декабря Ефремова этапировали в Белгородскою область, «он попал под личный карантин, а потом — под общий». Из-за пандемии COVID-19 в колонии временно запретили все посещения заключенных. Исключение сделали только для адвокатов.

Бытовые условия юрист описал как не просто сносные, а вполне хорошие. Заключенные ходят в одинаковой, но «очень приличной» одежде — синих бушлатах с прикрепленной табличкой, на которой написаны фамилия и номер отряда.

«Вообще, его колония производит очень хорошее впечатление. Я много где бывал — это лучшее, что я видел. Порядок совершенный. Улыбающиеся лица — как сотрудников, так и сидельцев. Все вежливые, все четко», — резюмировал адвокат Ефремова.

Автокатастрофа с участием Ефремова произошла в центре Москвы 8 июня. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения он на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и протаранил фургон Сергея Захарова, который скончался в больнице от полученных травм. Суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима.

В конце года стало известно, что в 2021 году на экраны выйдет сериал «Полет», главную роль в котором сыграл Ефремов. Автором проекта стал сценарист и режиссер Петр Тодоровский. Сериал выполнен в жанре психологической драмы. По словам режиссера, «Полет» рассказывает о пороках, которые есть у каждого из людей. Речь идет о «внутренних демонах», от которых пытается убежать человек.