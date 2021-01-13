Новый автобусный рейс открыт между ДНР и Россией

Донецк, 13 января. Ежедневный рейсовый автобус из Донецка в Таганрог запустили в Народной Донецкой Республике (ДНР) на этой неделе. Движение автобуса запущено с 11 января.

Посадка осуществляется на донецком автовокзале «Южный» и на главном автовокзале Таганрога. Автобус ходит каждый день, пояснили в Министерстве транспорта ДНР.

Он проезжает через ряд населенных пунктов, среди которых Старобешево, Тельманово и Новоазовск. Из Донецка автобус выезжает в семь часов утра, а из Таганрога — в пять часов вечера.

До конца года на границе ДНР и России начнет работать магазин беспошлинной торговли Duty Free. Он появится на пропускном пункте «Успенка», и позволит жителям республики покупать качественные товары по доступной цене.