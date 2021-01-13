Осужденная в США россиянка Осипова намерена оспорить повторный приговор

Нью-Йорк, 13 января. Гражданка РФ Богдана Осипова, признанная в США виновной в похищении собственного ребенка, готова подать апелляцию на повторный приговор, вынесенный судом в Канзасе.

В электронную базу суда уже поступило соответствующее уведомление. В нем сказано об апелляции на новый приговор, вынесенный федеральным судом в американском штате Канзас 8 января.

В июне 2019 года Осипову приговорили к семи годам тюрьмы, признав виновной не только в похищении ребенка, но и в вымогательстве. Согласно повторному приговору, россиянка больше не должна отбывать тюремное заключение. Ее при этом заставляют просить у властей РФ разрешение на возвращение детей на американскую территорию. В течение года женщина не сможет покинуть территорию США.

От мужа-американца Брайана Мобли россиянка уехала, когда была беременна вторым ребенком. В 2017 году ей пришлось прилететь в США, чтобы урегулировать некоторые вопросы с бывшим экс-супругом. Тогда ее арестовали, обвинив в вывозе детей из страны без согласия отца.