Пенс выступил против отстранения Трампа по 25-й поправке

Вашингтон, 13 января. Вице-президент США Майк Пенс высказался против применения 25-й поправки к конституции в отношении действующего главы государства Дональда Трампа.

Положение дает право отстранить президента от должности в связи с неспособностью дальше исполнять вверенные ему обязанности. Если подобное произойдет, то место исполняющего обязанности лидера временно займет Пенс. Последний уже допускал такой сценарий, однако определенного ответа политик так и не дал.

«Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции», — отметил американский вице-президент в письме для спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Ранее Трамп заявил, что не видит угрозы своего освобождения от должности. По его словам, в опасности находится не он, а свобода слова простых граждан США.