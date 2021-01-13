Малкин намерен установить историческое достижение для россиян в NHL

Питтсбург, 13 января. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин хочет стать первым российским хоккеистом, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза.

Новый сезон Национальной хоккейной лиги (NHL) стартует в ночь с 13 на 14 января матчем «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз». Российский хоккеист рассказал о своей главной мотивации в новом сезоне.

«Я могу стать первым россиянином, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза», — приводит слова нападающего сайт NHL.

Малкин также отметил, что его команда все еще голодна и хочет взять еще один трофей. Он выразил надежду, что в новом сезоне его не будут преследовать травмы. На данный момент он чувствует себя хорошо. В составе «Питтсбург Пингвинз» Малкин выступает с 2006 года.

Регулярный сезон NHL завершится 8 мая 2021 года. Обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне стала команда «Тампа-Бэй Лайтнинг».