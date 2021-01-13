Ольга Бузова оценила свои вокальные данные

Москва, 13 января. Певица и бывшая ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова призналась, что не сравнивает свои вокальные данные с признанными дивами, но добавила, что за последнее время значительно улучшила свое мастерство.

Бузова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что адекватно оценивает свои вокальные данные.

«Да, я не Анна Нетребко. А что, я разве где-то сказала, что у меня голос как у Полины Гагариной? Или, может, я возмущаюсь, что моих песен нет на радио?» — отметила певица.

Телеведущая подчеркнула, что она заняла определенную нишу в шоу-бизнесе и не видит причин покидать сцену. К тому же, подчеркнула она, за последнее время ее мастерство значительно выросло.

«Я расту, работаю над собой, занимаюсь вокалом. И если вы возьмете мои песни ранние и сейчас, то разницу вы поймете», — заявила Бузова.

Как сообщал ФАН ранее, россияне пытались найти причины сумасшедшей популярности Бузовой. В Сети появилась интересная версия, феномен назвали «Эффектом стула».

Около 20 лет назад на одном из голландских телеканалов решили устроить экспериментальное реалити-шоу. Каждый час в эфире показывали пустую комнату, в которой из обстановки стоял только самый обычный стул. Спустя долгое время стул начали немного перемещать во время эфира. Если сначала зрители недоумевали, позднее шоу стало безумно популярным, а его фанаты бурно обсуждали, где будет стоять стул в следующий раз и с чем связаны его перемещения. Эксперимент подтвердил, что даже самый невзрачный объект может стать крайне популярным, если его часто показывать в эфире.