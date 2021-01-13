Бузова назвала Путина воплощением идеального мужчины

Москва, 13 января. Телеведущую Ольгу Бузову привлекают такие сильные и харизматичные мужчины, как президент России Владимир Путин. К встрече с ним она бы тщательно готовилась.

Существуют два человека, знакомство с которыми является пределом мечтаний Бузовой. Певица жаждет познакомиться с Путиным и примадонной Аллой Пугачевой, передает «Комсомольская правда».

«Но если бы сейчас в студию вошел Владимир Владимирович, я бы спросила: «Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь?» — призналась Бузова.

Путин долгое время был для звезды идеалом. Ведущая уверена, что «многие девочки пережили влюбленность в главу нашей потрясающей страны». Бузова также призналась, что была сильно расстроена из-за слухов вокруг ее участия в «Голубом огоньке», которое якобы запретила Пугачева.

«Я никогда в жизни с Пугачевой не встречалась. Хотя очень хочу этого. <...> Для меня Алла Борисовна — это символ эстрады нашего поколения», — отметила Бузова.

Многие знакомые певицы отмечают ее схожесть с молодой Пугачевой. Телеведущая предполагает, что дело не во внешности, а в сложном пути и характере. Бузова почти уверена, что Примадонна ее знает, потому что смотрела «Ледниковый период».

Федеральное агентство новостей ранее публиковало рейтинг десяти самых глупых и шокирующих фейков о знаменитостях. В этот список вошла история с Бузовой и Пугачевой, которая якобы запретила звезде «Дома-2» участвовать в «голубых огоньках». В перечень вошли слухи о причине развода актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова, а также о «беременности» коллеги Бузовой Ксении Бородиной.