Россия ответила Украине гифкой на обвинение в «краже» ученого Королева

Москва, 13 января. Обвинение Украины в «краже» советского ученого Сергея Королева вызвала ироничную реакцию у России. Свой ответ российская сторона сопроводила анимированной гифкой.

Соответствующий пост появился на странице российской стороны в соцсети Twitter. Украине напомнили, что когда-то все страны существовали в едином союзе. Гифка изображает отрывок из мультика «Жил был пес...», снятого «Союзмультфильмом» по украинской сказке.

«Правда «Внимание, воровство» или Украина начала дорожить советским наследием?» — сказано в сообщении.

Гнев Украины вызвал пост России о дне рождения советского ракетостроителя, конструктора, ученого Сергея Королева. После этого на украинской странице в Twitter появилось сообщение с обвинением в «краже» ученого.

Сергей Королев родился в Житомире и вырос в Киеве, Нежине и Одессе. Он поступил в Киевский политехнический институт, а в 1926 году перевелся в Московское высшее техническое училище. После окончания учебы он работал в Москве.