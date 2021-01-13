Халатное отношение украинцев к пандемии поставило под угрозу жизни врачей

Киев, 13 января. Работа врача на Украине стала наиболее опасна на фоне пандемии коронавируса, в особенности это заметно в сельских местностях. Там медикам приходиться ездить к пациентам на телеге.

Одним из таких врачей оказалась Виктория Махныч. Женщина работает в украинских Карпатах. По ее словам, жители деревень с недоверием относятся к новостям про COVID-19, из-за чего санитарно-эпидемиологические нормы ими почти не соблюдаются. Риск резкой вспышки коронавирусной инфекции сейчас очень велик.

«В первый раз, когда мы пришли к пациенту, чтобы взять ПЦР-тест, мы были в костюмах биозащиты. Соседи чуть не избили нас, потому что испугались», — рассказала специалист.

Причиной неверия Махныч назвала опасения граждан относительно достоверности заявлений, озвученных действующей властью. Всего лишь 20% украинского населения считают вирус реальной угрозой.

Депутат Верховной рады Илья Кива осудил правительство за отказ приобрести у России вакцину от коронавируса. Политик назвал такое решение действующей власти Украины геноцидом населения.