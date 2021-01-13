Финский журналист восхитился достижениями лыжника Александра Большунова

Москва, 13 января. Российский лыжник Александр Большунов, ставший триумфатором гонки «Тур де Ски», является невероятным атлетом. Об этом сообщил журналист финской газеты Iltalehti Тони Ропонен.

Российский спортсмен завоевал восемь призовых мест и одержал победу в пяти гонках на этапах «Тур де Ски». Он занял первое место в общем зачете, оторвавшись от своего ближайшего преследователя на 3 минуты и 23,9 секунды. Финский журналист поразился успехами Большунова, отметив его невероятную физическую форму.

«Он явно раздобыл где-то волшебного зелья из бочки Обеликса», — сказал Ропонен.

По мнению Ропонена, работать с Большуновым хотел бы любой тренер, поскольку подобного ему лыжника не было с начала 2000-х. Талант российского спортсмена раскрывается на всех соревнованиях, в которых тот принимает участие. Сейчас он единственный лыжник, который претендует на призовые места во всех видах гонок.

Александр Большунов одержал вторую подряд победу в общем зачете многодневной гонки «Тур де Ски». Следом за ним расположились француз Морис Манифика и еще один россиянин Денис Спицов.