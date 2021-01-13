Сильное землетрясение произошло на территории Греции

Патры, 13 января. Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы в Греции. Об этом стало известно благодаря информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 49 километров в северо-западном направлении от города Патры, в котором проживает около 168 тыс. человек. Очаг сейсмологической активности залегал на глубине пять километров, передает RT. Более подробная информация на данный момент неизвестна.

Еще одно серьезное землетрясение произошло накануне. Оно случилось в 0:32 по московскому времени на границе России и Монголии. Магнитуда подземных толчков составила 6,1, по данным служб.