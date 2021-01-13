Лиза Арзамасова показала нежное фото из Сочи

Сочи, 13 января. Новоиспеченные супруги фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова проводят время в Сочи, откуда Елизавета продолжает радовать поклонников нежными фотографиями.

В курортном городе пара оказалась по работе: в Сочи с успехом проходят выступления «Ледового шоу» Авербуха, фигуриста в поездке сопровождает его молодая жена. Неоднократно она подчеркивала, что сейчас наполнена нежностью и счастьем. На своей странице в Instagram она оставляет наполненные теплотой и радостью снимки.

На этот раз Арзамасова на берегу Черного моря решилась снять пальто и остаться в одной блузе с глубоким декольте.

«Зима в Сочи», — подписала она фотографию.

Чувственный кадр впечатлил поклонников, обративших внимание на то, что жизнь рядом с любимым мужчиной превратила актрису в очень нежную красавицу.

«А фотография такая нежная и весенняя, даже и не скажешь, что зима! Вы словно добрая фея на этом фото, такой добрый и светлый взгляд, столько в нем доброты и заботы!» — пишет в комментариях пользователь под ником victoria.ivans.

«Ну, очень-очень красивая! Лизонька, вы из тех людей, у которых красота идет прежде всего изнутри, и эта внутренняя красота чувствуется, она исходит от вас и усиливает красоту внешнюю! Просто тихо радуешься глядя на вас», — добавила diana_feoktistova6.

«Повезло Илье! Ему досталась такая прекрасная девочка — нежная, красивая, умная, молодая и вообще суперская девчонка!» — отметила sepgeevaliudmila.

Арзамасова вышла замуж за Авербуха в декабре прошлого года. Пара не стала проводить медовый месяц на Бали или Мальдивских островах, как это предпочитают делать многие звезды российского шоу-бизнеса, а отправилась в Сочи. В курортный город с ними отправился Мартин — сын Авербуха от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.