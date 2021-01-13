Чак Норрис был замечен на митинге в поддержку Трампа

Вашингтон, 13 января. Человека, похожего на актера Чака Норриса, пользователи Сети заметили на митинге в поддержку президента США Дональда Трампа. Фотографию мужчины опубликовали многие американские интернет-пользователи.

После публикации в Twitter на актера тут же обрушился шквал критики. Кто-то назвал Норриса нацистом, другие вовсе не удивились данному факту, указав, что политические предпочтения артиста уже давно известны.

Некоторая часть пользователей все же усомнились в реальном появлении Норриса на митинге. По их мнению, человек на фотографии лишь слегка напоминает известного актера. Они напомнили, что звезде Голливуда уже 80 лет, а мужчина на фото выглядит намного моложе.

Did you have a nice time at the Insurrection Rally, Chuck Norris?

I haven’t heard you talking about it. I’m sure you had a VIP spot. Why so quiet??? pic.twitter.com/gkn9YVq01f — Gerald Hampton (@VaTechPhiDelt) January 12, 2021

В Вашингтоне 6 января состоялся митинг в поддержку действующего главы американского государства Дональда Трампа. Тогда несколько сотен протестующих прорвали полицейское оцепление и захватили здание Капитолия.