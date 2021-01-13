«Биржа труда» для работников СМИ появится в России

Москва, 13 января. Союз журналистов России (СЖР) решил помочь сотрудникам СМИ, оставшимся без работы во время пандемии коронавируса. Для них будет создана «биржа труда».

Организация намерена объединить усилия с сервисом HeadHunter. Биржа труда будет запущена на официальном сайте СЖР.

«У нас есть большое количество резюме от наших коллег, которые ищут работу, и есть много запросов от СМИ, которые ищут журналистов», — подчеркнул глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с ТАСС.

В День российской печати, который традиционно отмечается 13 января, СЖР, по словам Соловьева, запустит глобальное исследование о влиянии пандемии на работу российских СМИ. Опрошены будут несколько тысяч представителей региональных, районных и местных средств массовой информации.

Сервис поиска вакансий SuperJob ранее поинтересовался у россиян, боятся ли они безработицы. Положительно на этот вопрос ответили 33% респондентов. При этом вопрос находится на контроле российского лидера Владимира Путина. Он заявлял, что в нынешнем году необходимо обеспечить восстановление рынка труда и снизить безработицу в стране, передает RT.