Сборная США отказалась от участия в ЧМ по гандболу из-за вспышки COVID-19

Москва, 13 января. Сборная США не сможет принять участие в чемпионате мира по гандболу. Соревнование пройдет в Египте с 13 по 31 января.

Данное решение было принято после того, как в команде были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. Место американской команды в турнирной сетке соревнований займет сборная Швейцарии, сообщает RT. Ранее по той же причине с чемпионата мира по гандболу снялась сборная Чехии. Вместо нее на турнире выступит Северная Македония.

В декабре завершился чемпионат Европы по гандболу среди женщин. Российские спортсменки уступили Дании со счетом 23:30 и не смогли выйти в 1/2 финала турнира.