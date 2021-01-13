Настю Каменских раскритиковали за очередной снимок в купальнике

Москва, 13 января. Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками очередной фотографией в откровенном купальнике. Снимок звезда сопроводила философской фразой.

Артистка выбрала для образа раздельный купальник с леопардовым принтом. Наряд подчеркнул пышные формы Каменских, а распущенные волосы добавили снимку пикантности. Левую ногу она выставила перед собой, чтобы зрительно «вытянуть» фигуру. Позади певицы можно увидеть большой диван, открытое окно и пробивающееся через него яркое солнце.

В качестве подписи к фотографии звезда выбрала фразу на английском языке. В ней говорится о важности жить моментом, а также о том, как скоротечно время.

Однако не все фанаты пришли в восторг от публикации Каменских. Они отметили, что звезда значительно поправилась и пытается скрыть лишние килограммы с помощью фотошопа. Некоторые посоветовали певице быть менее вульгарной и задуматься о рождении наследников. Фанаты заявили, что Каменских перестала развиваться в творческом направлении и уже надоела своими однообразными снимками.

«Во время карантина вы явно поправились, наслаждение моментами трапезы сказывается на боках в первую очередь», — обратил внимание подписчик.

«Пора уже о детях подумать, а не принимать раскованные позы перед диваном», — добавил второй.

Настя Каменских и ее супруг Алексей Потапенко в настоящее время проводят отпуск на Мальдивах. Пара прибыла на тропические острова в канун Рождества и не планирует возвращаться в холодный Киев в ближайшее время. Артисты наслаждаются семейным отдыхом и делятся фотографиями в своих соцсетях.