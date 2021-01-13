Власти Словакии продлили режим ЧС до 8 февраля

Братислава, 13 января. Правительство Словакии приняло решение об продлении срока действия режима чрезвычайной ситуации, объявленного в стране 1 октября 2020 года.

Соответствующую инициативу одобрило подавляющее большинство депутатов Национального совета (парламента) республики. Поддержали предложение 83 политика, еще 25 — выступили против продления ограничительных мер. Такой шаг стал следствием обострения эпидемиологической ситуации в стране, передает телеканал RT.

Вместе с этим с 1 января в Словакии действуют ужесточенные правила, в частности правительство запретило гражданам ходить в гости. Также там продолжает сохраняться масочный режим.

Всемирная организация здравоохранения назвала фактор, усложняющий мировую ситуацию с распространением коронавируса. Специалисты уверены, что пандемия обостряется из-за любых мутаций возбудителя COVID-19.