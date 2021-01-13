Врач Шаффцин назвал два опасных лекарства при заболевании COVID-19

Москва, 13 января. Прием лекарств без назначения врача при COVID-19 может обернуться опасными последствиями. Об этом рассказал доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин.

Особенно опасными считаются два лекарства, которые могут усугубить течение коронавирусной инфекции. Речь идет о противодиарейных препаратах с лоперамидом, пояснил медик. Действие этих средств направлено на замедление работы кишечника. Это приводит к недостаточному очищению организма от бактерий и воспалений.

Пациентам без астмы рекомендовано отказаться от лечения ингаляторами, так как они оказывают дополнительную нагрузку на сердце. Необходимо избегать лекарств с фенилэфрином в составе, поскольку он опасен при болезнях сердца, передает RT.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала о ситуации с распространением коронавируса в России. Она отметила, что заболеваемость COVID-19 за последнее время снизилась в 22 регионах страны.