Сноубордистка Надыршина одержала победу на этапе Кубка мира в Австрии

Бад-Гаштайн, 13 января. Россиянка София Надыршина стала победительницей параллельного слалома на этапе Кубка мира по сноуборду. Соревнования проходят в Бад-Гаштайне в Австрии.

В финале российская спортсменка обогнала представительницу Германии Хейенне Лох, передает RT. В заезде за бронзовую медаль еще одна немка Селина Йерг оказалась сильнее Юли Цогг из Швейцарии. Анастасия Курочкина выбыла на стадии 1/4 финала, Наталья Соболева завершила борьбу в 1/8 финала.

Российский лыжник Александр Большунов второй год подряд выиграл общий зачет «Тур де Ски». Он опередил своего ближайшего преследователя — француза Мориса Манифика на 3 минуты и 22 секунды.