Опровергнут миф киевских пропагандистов об «украинстве» Сергея Королева

Москва, 13 января. В споре о «национальности» великого ученого, основоположника практической космонавтики Сергея Королева поставлена точка. Его биограф опроверг фейки об «украинстве» конструктора.

День рождения великого космического конструктора Сергея Королева отмечается 12 января. В этом году ему могло бы исполниться 114 лет. Однако празднование превратилось в скандал с легкой подачи украинского президента Владимира Зеленского.

Во вторник он в своем микроблоге в Twitter назвал основателя советской космической программы украинским ученым и пригласил американского миллиардера, главу компании SpaceX Илона Маска посетить украинский город Житомир, где родился Королев, и где сейчас находится Музей космонавтики.

Сам же Маск почтил память Королева в комментарии к твитту Роскосмоса.

«Он был великолепен», — написал Маск на русском языке.

Жители Украины пришли в восторг от идеи, что советский ученый теперь «официально» признан их президентом украинцем, и устроили в соцсетях настоящую информационную атаку. К примеру, официальный аккаунт Украины в Twitter «атаковал» официальную страницу России. На фразу о «легендарном советском ракетном инженере» украинский аккаунт возразил, что конструктор сам себя называл украинцем. А в России якобы только по лагерям сидел.

В доказательство своей позиции украинцы приводят анкету Королева во время его поступления в киевский Политех, где в графе «Национальность» он написал «украинец».

Точку в споре ставит книга журналиста Ярослава Голованова «Королев. Факты и мифы», являющаяся самой полной на сегодняшний день биографией ученого. Автор работал над книгой 26 лет. В нее вошли многочисленные свидетельства близких и знакомых Королева, неопубликованные документы и уникальные фотографии.

«А вот тут опять подсунули какую-то бумагу. Анкета. Надо заполнять. Дошел до графы «Национальность» и задумался. Действительно, а кто он, собственно, по национальности? Отец как будто бы был русским, а мама? Дед — тот уж точно украинец, да и бабушка тоже, конечно. Значит, мама украинка. А он? Русский или украинец? В доме говорили по-русски. С ребятами говорил по-русски. Все преподавание тоже по-русски. Украинский учили, но говорил по-украински он плохо. В общем-то можно писать и так и этак. Но раз он в Киеве, лучше, пожалуй, написать: «Украинец», — говорится в книге.

В книге представлены различные анкеты, заполненные Королевым. Во всех документах в графе «Национальность» он пишет — «русский».