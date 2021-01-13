Шепелев продаст долю сына Платона в роскошных апартаментах Жанны Фриске

Москва, 13 января. Очередной конфликт телеведущего Дмитрия Шепелева с родителями умершей Жанны Фриске возник на фоне желания шоумена продать часть квартиры на Пресне.

Доля апартаментов принадлежит общему сыну Шепелева и Фриске Платону. Однако из-за малолетнего возраста ребенка всем имуществом распоряжается отец. По оценке специалистов, примерная стоимость одной трети этой квартиры составляет 15 млн рублей. Именно от этой части легендарной жилплощади Шепелев намерен избавиться без решения сына.

Жанна Фриске мечтала об этой квартире при жизни. Когда она смогла позволить себе 90 квадратных метров в элитной новостройке, то лично разрабатывала дизайн дома, выбирала мебель.

Бабушка и дедушка Платона Владимир и Ольга Фриске выступают категорически против такой сделки и уже направили соответствующий иск в Хамовнический суд. Они утверждают, что сохранили нетронутой каждую мелочь, напоминающую им о дочери. Например, на туалетном столике по-прежнему стоят любимые духи Жанны, в гардеробе висит ее одежда, на стенах — множество ее фотографий. Иногда кажется, что звезда не умерла, а просто ненадолго вышла. Однако Шепелева, по их словам, все это не особо интересует.

Один раз родители Фриске уже «спасли» квартиру дочери. Недвижимость арестовывали и хотели выставить на торги, чтобы с продажи вернуть многомиллионный долг семьи «Русфонду». Однако отец звезды продал машину, дом и занял средства у знакомых.

Дмитрий Шепелев недавно купил квартиру в центре Москвы. Ее стоимость составила 30 млн рублей.