ВСУ обстреляли населенный пункт Золотое-5 в Донбассе

Луганск, 13 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили второй пункт дополнительных мер по контролю и усилению режима прекращения огня, обстреляв Золотое-5 из гранатомета.

Народная милиция ЛНР сообщила, что по меньшей мере пять гранат было выпущено по населенному пункту Золотое-5 солдатами первого батальона 92-й бригады ВСУ. Такие действия украинских военных в ЛНР расценили как попытку дестабилизировать обстановку вдоль линии соприкосновения.

Инцидент был задокументирован представителями Народной милиции ЛНР и информация о нем доведена до украинской стороны в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК). В ведомстве надеются на принятие соответствующих мер по отношению к военнослужащим данного батальона.

Несколько дней назад на территории ЛНР случился еще один подобный случай. Тогда украинские военные дважды нарушили режим прекращения огня, используя малую артиллерию.