ВМС США терпят многомиллиардные убытки, пытаясь обогнать флот России

Москва, 13 января. Последние многомиллиардные провалы в разработке боевых кораблей далеко не последнее фиаско для ВМС США, заявил военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «ПолитРоссией».

Командующий морскими операциями ВМС США адмирал Майкл Гилдэй в конце прошлого года подписал новую стратегию ведомства, в которой обозначено намерение США настойчивее противостоять России и КНР. В документе анонсируется создание «военно-морских сил будущего» для победы над соперниками «в открытом море и прибрежных районах».

В итоге же выяснилось, что корабли, на которые военные начальники возлагали свои надежды, оказались небоеспособными. Речь идет о так называемых литоральных боевых суднах (Littoral combat ship — LCS) типа Freedom.

Для подобных утверждений есть несколько причин. Так, в ходе испытаний головное судно USS Freedom не смогло обогнать даже сухогруз. И это несмотря на заявленную скорость в 47 узлов. Несколько кораблей вышли из строя после крайне недолгой эксплуатации. Кроме того, выяснилось, что дорогостоящая силовая установка имеет колоссальный расход топлива.

Дандыкин отметил, что причиной провала ВМС США можно назвать завышенный оборонный бюджет Штатов.

«Военный бюджет за последние годы вскружил голову американским военным и ВПК. В связи с этим появляются желающие оторвать кусок этого пирога, в том числе и этот проект Freedom. Подобных проектов там есть еще много. По большому счету, это и эсминцы типа USS Zumwalt — не совсем удачные, которые стоят очень дорого. На эти деньги можно построить несколько фрегатов дальней морской зоны», — заявил эксперт.

Еще большим провалом стал проект суперавианосцев нового поколения типа Gerald R. Ford. Строительство его головного судна можно сравнить с производством десятков фрегатов дальней морской зоны — более 13 млрд долларов. В состав ВМС корабль ввели еще в 2017 году, но он так и не готов к службе из-за постоянных поломок.

Дандыкин отметил, что Россия, в отличие от США, «научилась рачительно относиться к тем средствам, которые есть», несмотря на то, что Москва тратит денег на порядок меньше.

«Во всяком случае у них деньги, которые были, позволяли заниматься изобретательством. Я думаю, что ситуация с COVID-19 лишила американцев такой возможности. Поэтому они сами начинают говорить о том, что не все удачно. Раньше все американское было однозначно хорошее, прекрасное. Сейчас возникает другая ситуация... Я думаю, что мы еще немало услышим таких новостей», — резюмировал он.

Ранее во вторник глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу не терять темпа переоснащения армии и флота в 2021 году, «укреплять потенциал высокоточного оружия, своевременно и в полном объеме выполнять поставленные задачи».

Он также призвал уделять особое внимание развитию военной науки и внедрению новых способов применения войск, исходя из прогнозов характера вооруженных конфликтов и локальных войн.