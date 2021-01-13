Разработчик украинского препарата от коронавируса привился вакциной США

Атланта, 13 января. Президент компании DiaPrep System Inc. и по совместительству один из разработчиков украинской вакцины от коронавируса Михаил Фаворов привился американским препаратом Moderna.

Процедура прошла утром на автомобильной парковке в районе Де Клаб Атланты. Система вакцинации создавалась по принципу площадки сортировки пострадавших. За полчаса инъекцию получили порядка ста человек. По словам ученого, на прививку его записала дочь.

«После прививки сидишь в машине 15 минут — если ничего не произошло, уезжаешь до следующего визита через 28 дней», — уточнил Фаворов в своем Facebook.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее осудил переговоры в рамках рассмотрения вопроса о возможных поставках на территорию страны доз российской вакцины от возбудителя COVID-19. Подобные обсуждения представитель ведомства назвал признаком «гибридной дискуссии», передает телеканал RT.