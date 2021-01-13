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Лена Миро назвала Мальдивы местом высадки «отсталых слоев населения»

Лена Миро назвала Мальдивы местом высадки «отсталых слоев населения»

Москва, 13 января. Мальдивы, по мнению блогера Елены Миро, больше не являются местом отдыха для приличных людей. В этом она обвинила Ольгу Бузову и Ксению Бородину.

На Мальдивские острова, как отметила блогер, теперь высаживаются «даже самые отсталые слои населения» в лице ведущих телепроекта «Дом-2». Приличным людям там больше делать нечего.

«Мальдивы — все, RIP», — написала блогер на своей странице в LiveJournal.

Миро раскритиковала фотографии, которые Бузова и Бородина публикуют в соцсетях, показывая всем свой отдых на островах. Ее насмешили снимки, на которых телеведущие позировали вместе с плавающими подносами, заставленными «унылой жрачкой».

«Раньше женщины невеликого ума фоткали маникюр на фоне руля, теперь вот — омлет в воде», — отметила Миро.

Лена Миро назвала Мальдивы местом высадки «отсталых слоев населения»

Телезвезды с помощью подобных фотографий пытаются создать иллюзию того, что их жизнь удалась, добавила блогер. Она поинтересовалась у своих подписчиков, что для них является показателем удавшейся жизни.

Пользователи не отказали Миро в комментариях. Некоторые написали, что подобным показателем может стать работа анестезиолога в престижном госпитале за границей. Кому-то достаточно есть бутерброды с икрой по утрам.

«Удавшаяся жизнь для меня — это максимальная гармония души и тела. Пока ее не достигла», — написала одна из подписчиц.

Поклонники Бузовой ранее прокомментировали ее фотографии с пляжа на Мальдивах. Их встревожила худоба певицы и «выпирающие ребра». Телеведущей посоветовали поправиться на десять килограммов.

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