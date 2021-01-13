Лена Миро назвала Мальдивы местом высадки «отсталых слоев населения»

Москва, 13 января. Мальдивы, по мнению блогера Елены Миро, больше не являются местом отдыха для приличных людей. В этом она обвинила Ольгу Бузову и Ксению Бородину.

На Мальдивские острова, как отметила блогер, теперь высаживаются «даже самые отсталые слои населения» в лице ведущих телепроекта «Дом-2». Приличным людям там больше делать нечего.

«Мальдивы — все, RIP», — написала блогер на своей странице в LiveJournal.

Миро раскритиковала фотографии, которые Бузова и Бородина публикуют в соцсетях, показывая всем свой отдых на островах. Ее насмешили снимки, на которых телеведущие позировали вместе с плавающими подносами, заставленными «унылой жрачкой».

«Раньше женщины невеликого ума фоткали маникюр на фоне руля, теперь вот — омлет в воде», — отметила Миро.

Телезвезды с помощью подобных фотографий пытаются создать иллюзию того, что их жизнь удалась, добавила блогер. Она поинтересовалась у своих подписчиков, что для них является показателем удавшейся жизни.

Пользователи не отказали Миро в комментариях. Некоторые написали, что подобным показателем может стать работа анестезиолога в престижном госпитале за границей. Кому-то достаточно есть бутерброды с икрой по утрам.

«Удавшаяся жизнь для меня — это максимальная гармония души и тела. Пока ее не достигла», — написала одна из подписчиц.

Поклонники Бузовой ранее прокомментировали ее фотографии с пляжа на Мальдивах. Их встревожила худоба певицы и «выпирающие ребра». Телеведущей посоветовали поправиться на десять килограммов.