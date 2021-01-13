Повышение тарифов ЖКХ на Украине назвали «тарифным геноцидом»

Киев, 13 января. Большинство жителей Украины обречено на понижение уровня жизни, после очередного роста тарифов ЖКХ. Такое заявление сделали в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Кабинет министров Украины 28 декабря 2020 года отменил льготный тариф на первые 100 кВт энергии. Кроме того, с начала года выросли в цене платежки за газ.

В заявлении на сайте «Оппозиционной платформы — За жизнь» говорится, что такие меры властей по отношению к своему населению являются «тарифным геноцидом». По мнению членов партии, новые цены на газ и электроэнергию приведут к неспособности населения удовлетворять свои базовые потребности. Это станет причиной сокращения жизни людей.

Из-за принятых кабмином мер украинцы по всей стране начинают высказывать свое недовольство путем активных действий. Во многих населенных пунктах местные жители перекрывают автомобильные дороги.