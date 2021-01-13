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Повышение тарифов ЖКХ на Украине назвали «тарифным геноцидом»

Повышение тарифов ЖКХ на Украине назвали «тарифным геноцидом»

Киев, 13 января. Большинство жителей Украины обречено на понижение уровня жизни, после очередного роста тарифов ЖКХ. Такое заявление сделали в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Кабинет министров Украины 28 декабря 2020 года отменил льготный тариф на первые 100 кВт энергии. Кроме того, с начала года выросли в цене платежки за газ.

В заявлении на сайте «Оппозиционной платформы — За жизнь» говорится, что такие меры властей по отношению к своему населению являются «тарифным геноцидом». По мнению членов партии, новые цены на газ и электроэнергию приведут к неспособности населения удовлетворять свои базовые потребности. Это станет причиной сокращения жизни людей.

Из-за принятых кабмином мер украинцы по всей стране начинают высказывать свое недовольство путем активных действий. Во многих населенных пунктах местные жители перекрывают автомобильные дороги.

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