Москва, 13 января. Проект Великобритании по «реинтеграции» Крыма и Донбасса не связан с гуманитарными целями. Так считает руководитель международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Косачев уверен, что «помощь» Британии носит исключительно политический характер и не имеет ничего общего с заявленными «гуманитарными» целями. Он считает, что изменение статуса Крыма в 2014 году было единственным шансом защитить жителей региона от экстремистской националистической угрозы со стороны Украины.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек согласен с сенатором. Планы Лондона в отношении российского полуострова, по словам депутата, являются обычным «словоблудием».

«Британия четко намекает Киеву, что помощь в возвращении полуострова — всего лишь яркий плакат, закрывающий брешь в стене», — заявил Бальбек.

Британское посольство ранее заявило о намерении профинансировать проекты по «реинтеграции» Донбасса и Крыма на Украине. Финансирование планируется предоставить по программе «Открытое будущее» в размере до 10 тысяч фунтов, передает RT.

На территории Донбасса продолжаются обстрелы со стороны украинских силовиков. На фоне этих событий украинский президент Владимир Зеленский намерен провести местные выборы в Донецкой и Луганской областях.