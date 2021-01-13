Лагеря и поджог Белого дома: демократ с американского ТВ продвигает идеи фашизма

Проект Veritas разоблачил Майкла Беллера, главного юрисконсульта Службы общественного вещания (PBS): он предлагает закидать Белый дом «коктейлями Молотова» в случае поражения демократов и радуется смерти американцев из «красных» штатов от коронавируса.

PBS — американская некоммерческая служба телевизионного вещания, включающая в качестве своих членов около 350 телевизионных станций в США, для которых она является их коллективной собственностью. В основном ее деятельность финансируется на гранты Национального управления телекоммуникации и информации, подчиненной Департаменту торговли США, то есть финансируется фактически правительством.

В беседе с журналистом Veritas (который снимал происходящее на скрытую камеру) Беллер сделал несколько громких заявлений. В частности, он выразил мнение, что действующий президент, республиканец Дональд Трамп «близок к Гитлеру». Судя по его заявлениям, он поддерживает силовое смещение главы Белого дома.

«Идти в Белый дом и бросать коктейли Молотова», — ответил он на вопрос, что делать демократам в случае проигрыша.

По мнению Беллера, детей сторонников Трампа воспитывают нетерпимыми, ужасными людьми, и что решением проблемы станет их отправка «в лагеря перевоспитания».

«Лагеря Просвещения. Они милые, в классах у них есть персонажи «Улицы Сезам», и они весь день смотрят PBS», — уточнил он.

Нелестно он высказался практически о всех американцах, кто живет за пределами крупных городов. По его словам, эти люди — «чертовски тупые». Сам же представитель PBS рад жить в столице, где «люди образованы и много знают».

«Могли бы вы представить, если бы вы жили в одном из этих других городков, где все просто глупы?» — негодует Беллер.

Одним из самых спорных утверждений стали его размышления о пандемии коронавируса. Напомним, что Соединенные Штаты много месяцев находятся на первой строчке по распространению опасной инфекции. В стране зафиксировано около 22,8 млн случаев заражений. Беллера же данный факт радует.

«Здорово, что COVID сейчас набирает обороты во всех красных штатах (штаты, поддержавшие Трампа. — Прим. ФАН). Ну и отлично. Потому что либо эти люди не выйдут голосовать за Трампа, либо многие из них заболеют и умрут», — заявил он.

Project Veritas

Спустя несколько часов после публикации видео с разоблачением, PBS опубликовала официальный комментарий в Twitter. Компания объявила, что Беллер, который, согласно его странице в LinkedIn, был главным советником по бизнесу PBS с 2013 года, «больше не работает» на эту сеть, финансируемую государством. Компания настаивает, что он не принимал «никаких редакционных решений».

Посмотревшие на YouTube ролик Veritas зрители, пришли в ужас от цинизма сторонника Демократической партии США.

«Этот клоун сравнивает Трампа с Гитлером. Затем незамедлительно одобряет фашистскую тактику, которую следует использовать в отношении сторонников Трампа», — пишет пользователь под ником vidrowu.

«Еще один «толерантный» левый, совершенно не осознающий своего лицемерия», — добавил Caleb Brown.

«Нельзя называть кого-то Гитлером и в то же время продвигать людей, у которых власти забирают детей в лагеря перевоспитания. Возможно, это вы — Гитлер», — отметил Tony Grimm Vision.

Шестого января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, пытаясь воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, состоявшихся 3 ноября. Согласно официальным данным, победу одержал демократ Джо Байден. В результате беспорядков в Вашингтоне погибли пять человек, включая одного полицейского.