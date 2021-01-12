Мощное землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Индонезии

Джакарта, 12 января. Подземные толчки магнитудой 5,9 зарегистрированы на территории Индонезии. Информацию об этом подтвердили специалисты Геологической службы США (USGS).

Колебания земной поверхности начались в 21:17 по московскому времени. Очаг землетрясения расположился на глубине всего в десять километров, тогда как эпицентр зафиксирован в 152 километрах от населенного пункта Набире в восточном направлении, передает телеканал RT.

Данные о погибших, пострадавших или разрушениях в результате сейсмической активности к настоящему моменту не поступали. Избежать жертв также удалось во время землетрясения в Крыму. Ранее у берегов полуострова произошли два подземных толчка.