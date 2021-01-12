Ягудин оценил откровенные фотографии жены на страницах Playboy

Москва, 12 января. Чемпион Олимпиады 2002 года в фигурном катании Алексей Ягудин отреагировал на внимание подписчиков к фотосессии своей жены Татьяны Тотьмяниной для журнала Playboy.

Один из пользователей социальной сети Instagram поинтересовался у фигуриста, понравились ли ему откровенные снимки Тотьмяниной, которые появились на страницах мужского издания в 2014 году. Ягудин назвал этот вопрос странным.

«Странный вопрос. Как же такая красота может не нравиться», — подчеркнул спортсмен.

Ягудин введен в Зал славы фигурного катания в Колорадо-Спрингс. В копилке его достижений помимо олимпийского золота — две победы в финалах Гран-при, два титула чемпиона мира среди профессионалов и один — среди юниоров.

Алексей и Татьяна познакомились еще в юности, но романтические отношения между спортсменами завязались только в 2008 году. Через год у пары родилась дочь Елизавета. В 2015 году на свет появилась вторая дочка, которую назвали Мишель. Все эти годы фигуристы жили в гражданском браке. Узаконить свои отношения звезды фигурного катания решили в 2016 году.

Несколько месяцев назад появились слухи о возможном романе актрисы Милы Карпович и фигуриста. Артистка, как писали СМИ, якобы хотела увести у Татьяны супруга, всячески преследовала его и присылала пикантные сообщения. Сообщалось, что Тотьмянина была готова побить соперницу. На эти слухи спортсмен отреагировал спокойно.

«Мы действительно играли в одном спектакле. Ничего такого, о чем говорят, я с ее стороны не ощущал. Кто там ее хотел побить, я тоже не знаю», — заявил Ягудин.

Фигурист уверен, что это не последние слухи о нем. Подобные сообщения о семейных драмах, любовных романах и разводах, по его словам, будут возникать периодически.