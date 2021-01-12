Трамп опроверг риск своего отстранения от поста президента по 25-й поправке

Вашингтон, 12 января. Президент США Дональд Трамп не видит риска своего отстранения по 25-й поправке к Конституции. Об этом глава государства заявил в ходе выступления перед сторонниками в штате Техас.

Президент считает, что свобода слова американских граждан находится в опасности. Готовящийся в палате представителей импичмент Трамп назвал «самой большой и злобной фальшивкой».

Вице-президент США Майк Пенс ранее допустил, что Дональд Трамп может быть отстранен от должности главы государства в соответствии с 25-й поправкой. Последняя позволяет снять президента с поста в случае его недееспособности. При таком раскладе обязанности главы государства будут временно переложены на Пенса.