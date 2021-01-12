Свингеры приняли аргентинских полицейских за стриптизеров

Буэнос-Айрес, 12 января. Сотрудники аргентинской полиции были сбиты с толку реакцией участников вечеринки, которую приехали разгонять из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19.

Необычный случай произошел на ферме в районе города Мар-дель-Плата, провинции Буэнос-Айрес. Полиция узнала о проведении в этом месте свингерской вечеринки, что является нарушением в условиях распространения коронавирусной инфекции. Прибывшие на ферму полицейские обнаружили там 20 человек в возрасте 35-55 лет, которые при их появлении нисколько не смутились, а даже наоборот, проявили интерес, передает Buenos Aires Times.

«Увидев нас, они решили, что мы стриптизеры и все это часть представления», — рассказал один из стражей порядка.

Участники секс-вечеринки не оказывали сопротивления во время разгона мероприятия. Они были вежливыми и даже шутили.

Прокуратура Бельгии начала расследование в отношении бывшего евродепутата Йожефа Сайера после того, как его задержали из-за участия в секс-вечеринке с гей-оргией. Правоохранительные органы обнаружили в баре наркотики.