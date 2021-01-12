Выявленные у россиянки мутации коронавируса сравнили с «британским» штаммом

Москва, 12 января. Российские ученые выявили в организме женщины 18 мутаций коронавируса. Часть из них совпадает с «британским» штаммом, сообщили в Роспотребнадзоре.

Несколько выявленных мутаций, как отметили в ведомстве, были описаны ранее. Их обнаружили у пациентов с иммунодефицитом.

«Несмотря на то, что описанный вирус отличается и от «британского», и от «датского» варианта, некоторые мутации в них совпадают, что указывает на их независимое происхождение и потенциально адаптационный характер», — заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В возникновении других штаммов вируса ничего необычного нет. Они появляются, когда инфекция, по данным Роспотребнадзора, старается приспособиться к организму нового хозяина.

Иммунолог Владимир Болибок ранее рассказал, что мутации коронавируса чаще появляются у пациентов, страдающих от иммунодефицита. У них из-за пониженного числа иммунных клеток вырабатывается меньше антител, передает RT.