Киев анонсировал новую встречу советников «нормандской четверки»

Киев, 12 января. Следующее заседание в рамках нормандских переговоров запланировано на 22 января. Участие в нем примут политические советники лидеров Германии, России, Украины и Франции.

Информацию об этом подтвердили в офисе главы украинского государства Владимира Зеленского. Там добавили, что Киев в ходе предшествующей встречи высказался о необходимости усилить уровень безопасности на территории Донбасса.

«Дискуссия советников в нормандском формате была непростой, но конструктивной», — добавили в офисе президента.

Ранее в Германии завершилось совещание политсоветников «нормандской четверки». Присутствующий на заседании замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак оценил итоги встречи, отметив, что ни по одному вопросу стороны не смогли прийти к консенсусу.