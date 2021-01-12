Экс-теща Хабенского показала трогательный снимок актера с 13-летним сыном

Москва, 12 января. Актер Константин Хабенский редко говорит о своей личной жизни. Его снимок с сыном от первой жены опубликовала бывшая теща артиста Ирина Федосеева.

Федосеева является матерью первой супруги Хабенского, которая скончалась от рака. Таким образом женщина поздравила бывшего зятя с его 49-летием. Хабенский отметил свой день рождения 11 января. В честь этого события Федосеева показала редкий снимок, на котором актер обнимает 13-летнего сына Ивана.

«С твоим днем тебя, дорогой дружище и реальный папа хорошего мальчика. Любим тебя», — подписан снимок.

Пользователи соцсетей пришли в умиление от трогательного поздравления. Они отметили, что фотография переполнена нежностью и любовью.

«Очень трогательная фотография, без лишних слов», — написал один из фанатов.

«Сколько нежности! Пусть ее у них всегда будет очень много!» — добавила вторая поклонница.

Первая жена Хабенского Анастасия Смирнова умерла от рака в 2008 году. Актер пытался спасти жизнь любимой и отправил ее на лечение в США. Однако женщина умерла, а их общего сына воспитывает бабушка, которая живет в Испании.

Сейчас Хабенский находится в браке с Ольгой Литвиновой. Супруги познакомились во время работы над спектаклями «Утиная охота» и «Гамлет». Первое время они скрывали свой роман, однако в 2012 году журналисты раскрыли их отношения. В 2013 году актеры поженились и сейчас воспитывают совместных дочерей.

Актер Константин Хабенский вошел в рейтинг доверия российских зрителей. Вместе с ним на первых местах оказались Дмитрий Нагиев и Никита Михалков. Исследование проводила компания «Ромир».