Мария Погребняк потеряла миллион из-за сбежавших от нее на Украину TikTok-блогеров

Москва, 12 января. Мария Погребняк потеряла не менее миллиона рублей, которые она потратила на раскрутку двух TikTok-блогеров: участники ее проекта сбежали с деньгами на Украину.

Погребняк вместе с экс-супругой футболиста Александра Кержаковой Миланой Тюльпановой в октябре прошлого года открыли новый TikTok-дом PopStar House (TikTok House — общее название для команды молодых тиктокеров, которые живут в одном доме и занимаются производством контента для соцсетей).

Во вторник стало известно, что двое блогеров обманули свою работодательницу, сбежав в другую страну. Договор с ними был заключен на три года. В контракт входило проживание, питание, транспорт, работа с пиар-менеджером и со сценаристом, съемки контента и многое другое, сообщает «СтарХит». Для одного из «беглецов», к примеру, записали трек, чья стоимость оценивается в 150 тыс. рублей.

По словам Погребняк, точные убытки еще только предстоит подсчитать. Однако уже сейчас ясно, что двое блогеров стоили для проекта не менее миллиона рублей. Она собирается обратиться в правоохранительные органы по факту мошенничества.

Молодые люди приехали с Украины три месяца назад. Никакого опыта в TikTok у них не было. За время сотрудничества с PopStar House, они набрали почти миллион фолловеров. Недовольство блогеров вызывал тот факт, что они по контракту обязаны платить Погребняк процент с заработанных денег.

«Они просто сбежали. Воспользовались нашими средствами и связями, раскрутили себя в Москве, а потом уехали на Украину, чтобы не платить процент. Я в шоке от того, что ты даешь ребятам все: дорогу в будущее, средства, — а потом тебя кидают», — возмутилась Мария.

Открытие TikTok-дома PopStar House состоялось в октябре прошлого года с большим размахом. Тогда в соцсети Погребняк заявила, что «в очередной раз стала мамой еще 10 детей».