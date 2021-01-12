Художник по костюмам разобрала на архетипы героев «Иронии судьбы»

Москва, 12 января. Одежда главного героя знаменитого фильма «Ирония судьбы» Жени Лукашина говорит о том, что он вовсе не герой-любовник, а принадлежит к архетипу Ребенка.

Очки с толстой оправой, серый джемпер и выглядывающий из-под него ворот полосатой рубахи, которая похожа на пижаму, указывает именно на это, заявила блогер, художник по костюмам na_shpilke в своем LiveJournal. Представителям такого архетипа не свойственны самостоятельные принятия решений, проявление инициативы и контроль над ситуацией. Именно это зритель и наблюдает по ходу сюжета: героя прессует невеста Галя, а друзья отправляют Женю в другой город.

Полной противоположностью Лукашина выступил Ипполит Георгиевич, жених Нади Шевелевой. Он метит на место архетипичного Правителя, но выходит лишь пародия. Строгий костюм героя и похожая на корону меховая шапка лишь подчеркивают этот образ. Рядом с этим «большим дядей» Надя выглядит особенно утонченной и женственной.

Художник по костюмам обратила внимание на серую цветовую гамму нарядов Жени и Нади рядом со своими «избранниками», Галей и Ипполитом. Выбор такой одежды говорит о том, что герои не испытывают настоящих чувств к людям, которые ждут от них обратного. Рядом же с Лукашиным героиня Барбары Брыльски предстает совсем в другом образе, в бежевом платье с поясом, это элемент архетипичного Искателя. Галя носит совсем другие наряды, они более женственные декоративные и указывают на образ Любовницы.

Блогер, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян ранее рассказал об угасании интереса россиян к знаменитому новогоднему фильму «Ирония судьбы, или С легким паром». Зрители все чаще переключают канал, когда начинается трансляция кинокартины.