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Художник по костюмам разобрала на архетипы героев «Иронии судьбы»

Художник по костюмам разобрала на архетипы героев «Иронии судьбы»

Москва, 12 января. Одежда главного героя знаменитого фильма «Ирония судьбы» Жени Лукашина говорит о том, что он вовсе не герой-любовник, а принадлежит к архетипу Ребенка.

Очки с толстой оправой, серый джемпер и выглядывающий из-под него ворот полосатой рубахи, которая похожа на пижаму, указывает именно на это, заявила блогер, художник по костюмам na_shpilke в своем LiveJournal. Представителям такого архетипа не свойственны самостоятельные принятия решений, проявление инициативы и контроль над ситуацией. Именно это зритель и наблюдает по ходу сюжета: героя прессует невеста Галя, а друзья отправляют Женю в другой город.

Полной противоположностью Лукашина выступил Ипполит Георгиевич, жених Нади Шевелевой. Он метит на место архетипичного Правителя, но выходит лишь пародия. Строгий костюм героя и похожая на корону меховая шапка лишь подчеркивают этот образ. Рядом с этим «большим дядей» Надя выглядит особенно утонченной и женственной.

Художник по костюмам обратила внимание на серую цветовую гамму нарядов Жени и Нади рядом со своими «избранниками», Галей и Ипполитом. Выбор такой одежды говорит о том, что герои не испытывают настоящих чувств к людям, которые ждут от них обратного. Рядом же с Лукашиным героиня Барбары Брыльски предстает совсем в другом образе, в бежевом платье с поясом, это элемент архетипичного Искателя. Галя носит совсем другие наряды, они более женственные декоративные и указывают на образ Любовницы.

Блогер, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян ранее рассказал об угасании интереса россиян к знаменитому новогоднему фильму «Ирония судьбы, или С легким паром». Зрители все чаще переключают канал, когда начинается трансляция кинокартины.

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