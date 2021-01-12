Шоппинг с сюрпризом: томичка вместо кофты получила кошачий наполнитель

Томск, 12 января. Томичка получила посылку, наполненную кошачьим наполнителем, вместо одежды. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Женщина 1983 года рождения в одной из социальных сетей увидела рекламное объявление о распродаже одежды в интернет-магазине. Томичка перешла на сайт и заказала понравившейся ей кардиган. Через некоторое время ей пришло на телефон уведомление, в котором было сказано, что посылка прибыла в почтовое отделение. При получении товара покупательница заплатила наложенный платеж в размере 4000 рублей.

Распаковав дома долгожданную посылку, она поняла, что вместо теплого кардигана ей отправили детскую шапочку и наполнитель для кошачьего туалета. По факту мошеннических действий полицейскими проводится проверка.

Накануне ФАН сообщал о другом инциденте, связанным с мошенничеством. Жительница Томской области, продавая принтер на популярном сайте объявлений, лишилась 270 тыс. рублей.