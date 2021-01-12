Склад со вторсырьем вспыхнул на площади 1200 кв. м. в Екатеринбурге

Екатеринбург, 12 января. Больше полусотни спасателей задействованы в мероприятиях по тушению пожара на территории склада со вторсырьем в административном центре Свердловской области.

Сигнал о возгорании поступил диспетчеру поздно вечером. Прибывшие на место событий сотрудники экстренной службы зафиксировали горение порядка 1,2 тыс. квадратных метров. Ситуация обостряется из-за нахождения в ангаре большого количества горючих веществ, говорится в сообщении на сайте МЧС РФ по региону.

«Под воздействием высокой температуры на площади 250 квадратных метров произошло частичное обрушение кровли», — добавили в ведомстве.

Ранее похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Там загорелись офисные помещения на улице Академика Павлова. Жертв и пострадавших в результате инцидента удалось избежать.