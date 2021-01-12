Власти Дагестана сообщили о госпитализации 33 отравленных детей в Буйнакске

Махачкала, 12 января. Пищевое отравление 33 детей произошло в Буйнакске, Пострадавшие могли отравиться некачественной водой, сообщил СК РФ по Республике Дагестан.

Пострадавшие в возрасте от двух до 13 лет находятся в больницах города, их состояние оценивается как средней тяжести. У детей высокая температура, тошнота, рвота и расстройство кишечного тракта. Как сообщил глава администрации города Исламудин Нургудаев, пациенты продолжают поступать в медицинские учреждения.

Предварительной причиной отравления СК назвал загрязнения в питьевой воде. Жителям Буйнакска рекомендовано воздержаться от употребления жидкости из-под крана до выяснения причин.

Ранее россиянам рассказали, как некачественная вода может навредить организму человека. Об этом предупредила доктор медицинских наук Мария Матвеева.