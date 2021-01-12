Бузова откровенно прокомментировала «конфликт» с Пугачевой

Москва, 12 января. Певица и бывшая ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова рассказала, что была шокирована новостями об отношении к ней Аллы Пугачевой, но все же не верит в негативные отклики.

Информация о том, что Примадонна выступила против появления Бузовой на «Голубом огоньке» и в других праздничных передачах появилась в Instagram-аккаунте Spletnica.tv. Авторы заявляют, что Пугачева якобы потребовала не пускать певицу на торжественные шоу, потому что Новый год — это семейный праздник, и сценическое поведение Бузовой здесь неуместно.

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» экс-ведущая «Дома-2» призналась, что тогда эта новость стала для нее шоком.

«Я уже сталкивалась с таким отношением к себе, и в тот момент у меня была микромысль, что это правда. Но я ни за что не поверю, что это сказала Алла Борисовна, пока лично не услышу этих слов от нее», — прокомментировала певица инцидент.

Бузова уверена, что все это просто фейк.

«Я очень хотела бы встретиться с Аллой Борисовной, но навязываться не хочу. Она — настоящая легенда, без нее бы не было современной эстрады», — добавила она.

Ранее скандал прокомментировала представитель Пугачевой Елена Чупракова, заявив, что СМИ намеренно раздули ситуацию, а подобные заявления Пугачевой — всего лишь слухи.

Менеджер Бузвой Антон Богословский также назвал подобные сообщения фейками и «бредом». Он подчеркнул, что певицы «даже не знакомы».