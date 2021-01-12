Красная книга Томской области готовится к переизданию

Томск, 12 января. Работа над переизданием региональной Красной книги продолжится до 2023 года. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в областном комитете охраны окружающей среды и природопользования.

По законодательству РФ информация в Красных книгах федерального и регионального значения должна обновляться каждые 10 лет. Предыдущий томский сборник был выпущен в 2013 году.

Региональная Красная книга является официальным документом и включает в себя свод нормативных актов, видовых очерков с рисунками и картосхемами обитания редких и исчезающих видов животных и растений Томской области.

Выпуск нового издания Красной книги запланирован на 2023 год. В работе над созданием сборника принимают участие сотрудники «Облкомприроды», областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также научные сотрудники Томского государственного университета.

«В основном мы работаем с ТГУ, а именно с институтом биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства. Научные сотрудники ТГУ участвуют в полевых исследованиях и все материалы предоставляют нам. После мы на основании переданных данных работаем над содержанием книги», — об этом корреспонденту ФАН сообщила начальник отдела особо охраняемых территорий Анна Григорьева.

Начиная с 2014 года, специалисты исследовали в регионе более 60 редких видов растений и животных, в том числе в 11 особо охраняемых природных территориях. По итогам работы уже решено исключить из Красной книги пчелу-плотника, плавунца каемчатого, землянику мускусную и очиток желтый.

«Пчела-плотник за последние десять лет не встречалась. Возможно, на момент внесения в Красную книгу это был мигрирующий вид пчел. Очиток желтый и плавунец каемчатый исключаются, поскольку приобрели высокую численность, а землянику мускусную можно рассматривать как ушедшее из культуры растение: она уже довольно часто растет вблизи населенных пунктов», — пояснила начальник отдела «Облкомприроды» Анна Григорьева.

Также томские экологи предложили взять под охрану два вида лишайников — лобарию легочную и пунктелию (они включены в Красную книгу России. — Прим. ФАН), а также насекомое — ктыря горбатого — из-за низкой численности в локальных популяциях.

Накануне ФАН сообщал, что томские биологи первые в России провели масштабные исследования пресноводных рыб на предмет загрязнения микропластиком. В дальнейшем, по результатам исследований, будут разработаны нормативы для очистных сооружений.