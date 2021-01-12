Россия оценила итоги переговоров политсоветников «нормандской четверки»

Москва, 12 января. Достичь прогресса в рамках «нормандских переговоров» не удалось, поделился мнением по итогам встречи политсоветников лидеров стран замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Прийти к единодушному мнению хотя бы по одному вопросу у участников совещания не получилось. На встрече они обменялись мыслями о способах выполнения Минских соглашений и договоренностей, достигнутых на парижском саммите в 2019 году. По словам Козака, стороны решили подготовить новые пути по созданию дорожной карты.

«Мы в течение двух недель еще раз соберемся и обсудим все эти вопросы», — добавил он.

Ранее замглавы Администрации президента РФ прибыл в немецкую столицу для участия в заседании советников лидеров нормандских переговоров. На нем планировалось обговорить шаги по урегулированию ситуации в Донбассе.