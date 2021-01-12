Сафронов сделал неожиданное признание о коллегах из шоу-бизнеса

Москва, 12 января. Бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов», иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, что очень сильно ошибался в своем окружении. По его словам, в последнее время он увидел тех, кто находится рядом с ним, «в их настоящем обличии».

На своей странице в Instagram Сафронов опубликовал пост, в котором признался, что очень сильно ошибался в своем окружении. Раньше он был полностью согласен с мнением о том, что обитатели российского шоу-бизнеса — это «клубок целующихся змей». Но случившиеся с ним неприятности показали, что это далеко не так.

Конец прошлого года стал настоящим испытанием для Сергея. В ноябре участница «Битвы экстрасенсов» Алина Вердиш обвинила его в незаконном получении денег в качестве платы за покровительство. По ее словам, за подсказки на испытаниях Сафронов требовал внушительные суммы (до 900 тыс. рублей). На фоне скандала иллюзиониста уволили из проекта.

Вскоре Сергей и его два брата одновременно заболели. Тяжелее всего пришлось именно Сергею: после увольнения и последующей травли он пережил сильный стресс, на фоне которого и развилось заболевание.

По словам Сафронова, ему оказали мощную поддержку его бывшие коллеги.

«Несмотря на весь этот жесткий прессинг и травлю меня в Интернете, в какой-то степени я даже рад, что эта ситуация произошла со мной. Увидел, кто рядом в их настоящем обличии — не мало из них тех, кто именно сейчас стал для меня близким и очень ценным», — написал телеведущий.

Сафронов добавил, что теперь ему стало стыдно за свои дурные мысли о представителях шоу-бизнеса.

Пару дней назад Сафронов прокомментировал обвинения Вердиш в интервью на YouTube-шоу «Алена, блин». Артист заявил, что брал деньги не за особое отношение в программе, а за уроки актерского мастерства. Участница же проекта вырвала его слова из контекста.

«Ее муж оплатил мне оказанные мной услуги. Я занимался с ней пять месяцев, с мая по сентябрь. И с ее стороны не было никаких претензий», — рассказал он.

Сафронов признался, что ему самому следовало давно покинуть шоу «Битва экстрасенсов».