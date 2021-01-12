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Автоэксперты дали советы по выгодной покупке машины

Автоэксперты дали советы по выгодной покупке машины

Москва, 12 января. Покупка автомобиля является важным событием, в связи с чем требует моральной подготовки. Психологическое спокойствие покупателя может значительно повлиять на результаты сделки.

Расплачиваться за подержанный автомобиль лучше наличными. Такой способ позволит проще сторговаться с потенциальным продавцом. Важно не стесняться и смело указывать продавцу на недостатки автомобиля.

При выборе машины для работы лучше выбирать модель из старой линейки. В случае с покупкой нового автомобиля эксперты советуют делать заказ на официальном сайте производителя. Это позволит узнать все детали по комплектации машины еще на этапе оформления заказа.

Автоэксперты ранее назвали способы завести машину с разряженным аккумулятором. Самым универсальным методом был признан вариант с «прикуриванием» автомобиля от другого транспортного средства.

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