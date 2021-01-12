Топ-10 самых глупых и шокирующих слухов о российских звездах

Новости из мира шоу-бизнеса зачастую появляются в СМИ исходя из слухов и только спустя время им находится подтверждение или опровержение. ФАН вспомнил самые обсуждаемые темы, которые в итоге оказались небылицами.

«Беременность» Ксении Бородиной

Новость об интересном положении звезды «Дома-2», телеведущей Ксении Бородиной в буквальном смысле «взорвала» Интернет. А всему виной послужило фото, опубликованное в Instagram, где знаменитость позирует в платье, которое визуально увеличило на снимке область ее живота. Пользователи Сети тут же принялись строить свои догадки и даже поздравляли телеведущую со скорым пополнением в семье.

Изначально Бородину такая реакция фанатов даже забавляла, она интригующе отвечала в комментариях на запросы фолловеров и отшучивалась. Но потом слухи стали выходить из-под контроля звезды. Заголовки новостей пестрили новыми, выдуманными журналистами подробностями, а телефон разрывался от звонков.

Тогда Ксения решила остановить эту вакханалию и призналась в том, что не переживает «интересный» этап в жизни и пополнения в ее семье не планируется.

Причины развода Асмус и Харламова

Казалось бы, семья резидента Comedy Club, юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус с годами стала крепче, однако супруги развелись спустя восемь лет брака. Слухи о том, что в семье артистов не все гладко, появились еще летом 2019 года.

Фанаты тут же принялись фантазировать и придумывать различные причины разлада в семье. Вымыслов было много. Кто-то предположил, что супруге юмориста надоел его сложный характер, кто-то увидел причиной расставания пьянство Харламова. Были предположения, что брак распался из-за ревности знаменитого комика, которая овладела им после съемок Асмус в нашумевшей картине «Текст». Актриса снялась в одной из главных ролей и участвовала в довольно откровенной съемке.

Однако, ни одно из предположений поклонников не оправдалось. По словам самих артистов, их брак изжил себя, у них появились другие интересы и решение о разводе было принято по обоюдному согласию.

После развода между экс-супругами остались теплые, доверительные и дружеские отношения. Они вместе воспитывают их общую дочь Настю.

«Развод» Пугачевой и Галкина

Слухи о грядущем разводе Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина появились в Сети в середине лета 2020 года. Все началось с того, что коллеги артистов по сцене Филипп Киркоров и Николай Басков двусмысленно высказались о семейной жизни звезд. Они просто не стали вдаваться в подробности отношений певицы и юмориста, сказав, что не хотели бы это комментировать.

Дело осталось за малым. Поклонники Пугачевой и Галкина тут же предположили, что в семье артистов разлад и дело близится к разводу.

Изначально звездное семейство отказывалось от каких-либо комментариев, но поняв, что новость о разводе расползается по Сети, решили сделать официальное заявление. К своим фанатам звезды отечественного шоубиза обратились в Instagram, опубликовав забавный пост, где развеяли слухи и разводе.

Филипп Киркоров решил жениться

Король российской поп-эстрады, певец Филипп Киркоров вот уже 15 лет не связан узами брака. И наконец в Сети появились слухи о том, что артист таки решил распрощаться со своим званием завидного холостяка.

Сначала ему приписывали роман с бизнесвумен Натальей Ефремовой, которая живет в особняке артиста и воспитывает его детей Аллу-Викторию и Мартина. Однако эти слухи артист не подтвердил. Затем исполнителя заподозрили в отношениях с дизайнером Аникой Керимовой. Но владелица Дома мод уверяет, что отношения с певцом у нее чисто деловые, они занимаются совместной работой над костюмами певца. Еще одной предполагаемой невестой Киркорова стала ди-джей Екатерина Гусева, с которой исполнитель поддерживает тесные дружеские отношения.

Официальных заявлений со стороны Филиппа Киркорова о его женитьбе не было, он лишь отвечает, что он свободный человек и его интересуют отношения без обязательств.

Федосеева-Шукшина решила стать матерью в 82 года

Разговоры о том, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина хочет стать матерью в свои 82 года, появились в Сети в конце октября 2020 года. Как утверждает сама артистка, будучи в браке с продюсером и музыкантом Бари Алибасовым, они не раз обсуждали этот вопрос. Кроме того, в звездном семействе даже обсуждали возможность использования услуг суррогатной матери.

К счастью или сожалению, но звездный брак распался. Быть может Федосеева-Шукшина еще и вернется к идее материнства, но уже без Бари.

А вот основатель группы «На-На» зашел в планах пополнения семейства куда дальше. Его новая возлюбленная Виктория Полторацкая ждет ребенка от музыканта. Однако тот сомневается в своем отцовстве.

Петросян и «не его сын»

Кардинальные изменения в личной жизни основателя юмористической программы «Смехопанорама» Евгения Петросяна повергли в шок многих его фанатов. Так, сатирик ушел от своей экс-супруги, юмористки Елены Степаненко к своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, которая родила ему сына Вагана. Именно это событие и породило множество слухов вокруг новой семьи 75-летнего Петросяна.

Так, в Сети появилась информация о том, что звездная пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Когда этот слух был развеян, появился новый — ребенок Брухуновой якобы не от Петросяна. Родство юмориста и маленького Вагана поставила под сомнение дочь сатирика Викторина и его бывшая жена. Свои подозрения они обосновали возрастом артиста.

В свою очередь артист и его молодая жена эти слухи комментировать отказались. Свою энергию они решили направить на воспитание наследника и семейное счастье, а не на «интернетовские» склоки.

Моргенштерн — сын Васильева

Информация о том, что рэпер Алишер Моргенштерн может быть сыном российского историка моды Александра Васильева развлекала пользователей Сети довольно длительное время. Слухи возникли из-за появившихся в Интернете старых фотографий звезд, где они запечатлены примерно в одном возрасте и их сходство было видно невооруженным взглядом. Кроме того, идея родства обоим артистам пришлась по душе.

Звезды были приглашены на новогоднее шоу «Давай поженимся!» где и встретились предполагаемые родственники. В рамках шоу артисты сдали ДНК-тест, но результатов зрителям так и не огласили.

Несмотря на сохранившуюся интригу, Моргенштерн и Александр Васильев договорились о совместном проекте, а об их дружбе за кадром не стоит и сомневаться, даже если их родство и не подтвердилось.

Пугачева против Бузовой

Череда предновогодних скандалов коснулась практически каждого представителя российского шоу-бизнеса. Самой значительной и масштабной оказался псевдо-конфликт между Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой и поющей ведущей Ольгой Бузовой.

Так, накануне съемок «голубых огоньков» в Сети появилась информация о том, что якобы Пугачева против того, чтобы Бузова участвовала в новогодних шоу. Ходили слухи, что Примадонна даже обращалась к режиссерам и другим влиятельным персонам шоубиза с просьбой отстранить звезду «Дома-2» от съемок.

На самом деле оказалось, что знаменитости даже не знакомы и Алла Пугачева не имеет никаких претензий к Бузовой. В свою очередь представитель телеведущей отметил, что уже ничему не удивляется и такие слухи появляются на просторах Интернета регулярно.

«Свадьба» Светличной и Николаева

Слухи о романтических отношениях звезды советского кино Светланы Светличной с молодыми талантами то и дело всплывают в Интернете. На этот раз пользователи Сети принялись яро обсуждать будущую свадьбу 80-летней актрисы с 37-летним актером Иванов Николаевым.

Однако смаковать новый слух фанатам долго не пришлось, молодой артист опроверг слухи и заявил, что со Светличной они добрые друзья и товарищи.

Почитатели таланта Светланы Светличной успели порадоваться за актрису, но радость эта была недолгой. Но все же они надеются, что артистка еще встретит своего спутника.