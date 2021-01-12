Сенаторов США оповестили о планирующемся штурме Капитолия

Вашингтон, 12 января. Американские сенаторы получили сообщение о готовящемся штурме Капитолия во время инаугурации демократа Джозефа Байдена.

Церемония назначена на 20 января. Действующий президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не планирует посещать мероприятие.

Здание Конгресса США подверглось нападению на прошлой неделе. Демонстранты, выступающие в поддержку республиканца, прорвались через оцепление и вторглись в Капитолий. В этот момент там проходила встреча сенаторов и конгрессменов, они обсуждали результаты минувшего голосования. Из-за беспорядков их срочно эвакуировали.

Накануне первый и последний президент СССР Михаил Горбачев оценил ситуацию в Вашингтоне. По его словам, очевидно, что штурм был спланирован заранее администрацией Трампа.