Экс-супруга Меладзе заявила, что не жалеет о разводе с музыкантом

Москва, 12 января. Бывшая жена музыканта Валерия Меладзе Ирина Малухина призналась, что ни разу не пожалела, что потеряла «семейный статус».

На своей странице в Instagram Ирина опубликовала размышления на тему семейного счастья. Ее возмутили слова одной из подруг, заявившей, «как важен для нее «статус замужней женщины, особенно если скоро полтинник». Больше всего Малухину удивила именно постановка предложения: статус, а не счастливая жизнь в браке.

«Главный тезис ее высказывания сводился к тому, что «незамужняя женщина-неполноценна и априори несчастна». Деформация сознания налицо», — возмущается Ирина.

По ее мнению, подобное «искривление» сознания «идет из детства и незрелости мышления». С людьми, озвучивающими подобное мнение, Ирине «становится душно».

«Для меня никогда не имел значение «семейный статус», а интересовало только качество отношений, и я не разу не пожалела, что потеряла оный. Сегодня, моя жизнь намного интереснее чем когда-либо», — подчеркнула Ирина.

Она обратилась к своим подписчицам с призывом не бояться самостоятельной жизни и перемен, которые обязательно откроют новые возможности.

Валерий и Ирина официально расторгли брак в 2014 году, прожив вместе более 17 лет. Ирина тяжело переживала развод и надолго пропала из поля зрения журналистов. Меладзе ушел от жены к бывшей солистке «ВИА Гры» Альбине Джанабаевой. Свои отношения они узаконили сразу же после развода певца. Сейчас пара воспитывает двух сыновей — Константина и Луку.