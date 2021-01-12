Неадекватный москвич накинулся на полицейских с ножом в руках

Москва, 12 января. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с покушением на жизнь сотрудника полиции в городе Москве.

Медицинский персонал вызвал полицейских в квартиру жилого дома по Гурьевскому проезду, где мужчина вел себя неадекватно по отношению к врачам. На предупреждение медиков он никак не реагировал.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов попытались успокоить мужчину, но тот, угрожая убийством окружающих, вооружился кухонным ножом и попытался пырнуть одного из полицейских. После предупредительного выстрела органам правопорядка пришлось применить табельное оружие. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Некоторое время назад в столице произошел похожий случай. Мужчина попытался проникнуть на территорию больницы Минобороны и не пройдя КПП, накинулся на охранника с ножом.