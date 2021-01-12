Херсон, 12 января. Группа радикалов осквернила 17 памятников на братской могиле воинов-освободителей в украинском Херсоне. Полиции предстоит установить личности людей, причастных к преступлению.

Местный житель областного центра Херсонской области ранее обратился в полицию с заявлением об уничтожении неизвестными более 15 памятников советским солдатам. Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили поваленные на землю и разбитые монументы.

В данный момент правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия по поиску злоумышленников. Похожий случай недавно произошел в селе Яреськи. Там хулиганы надругались над памятником жертвам Великой Отечественной войны.